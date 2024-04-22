Портал МБМ открыл онлайн-сервис для анализа перспективных бизнес-локаций

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На портале "Малый бизнес Москвы" (МБМ) появился бесплатный геоаналитический онлайн-сервис "Оценка потенциала локации", позволяющий бизнесменам оценить рынок и найти удачное расположение торговой точки или заведения. Об этом сообщают на портале мэра и правительства Москвы.

Сейчас на сервисе доступен анализ 47 сфер бизнеса, среди которых торговля, общественное питание, бытовые услуги и другие. Пользователи получат консультацию специалиста МБМ и отчет по выбранному местоположению, который включит в себя данные о количестве потенциальных покупателей в выбранной отрасли, количество организаций-конкурентов, трафик по локации, средний чек и другие показатели.

К сервису могут обратиться представители малого и среднего бизнеса, а также зарегистрированные в столице компании и индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения на территории Москвы.

Для того чтобы получить помощь, необходимо заполнить анкету на портале mbm.mos.ru. Всего на сайте МБМ есть более 35 онлайн-сервисов, которые помогают как действующим бизнесменам, так и тем, кто планирует начать свое дело.

Ранее в ГД заявили, что молодые предприниматели от 14 до 25 лет могут получить грант в 500 миллионов рублей на создание и развитие своего бизнеса. Для получения гранта нужно не иметь задолженностей перед налоговой свыше тысячи рублей, пройти обучение в центре "Мой бизнес" или на сайте МСП, а также вложить минимум 25% собственных или кредитных средств в развитие проекта.