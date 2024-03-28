Собянин: Москва одобрила 46 заявок на получение грантов на развитие бизнеса

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти утвердили первые в 2024 году 46 заявок на получение грантов на развитие бизнеса, общий размер финансовой поддержки составляет свыше 133 миллионов рублей. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что на гранты смогут рассчитывать производители оборудования в области транспортной и городской инфраструктуры, сельского и лесного хозяйства, а также компании, работающие с пищевой продукцией, металлообработкой и полиграфией. Среди них:

компания, занимающаяся изготовлением и обработкой стекла;

производитель плодородных грунтов, натуральных реагентов, минеральных удобрений и строительных материалов;

резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва", который выпускает инновационные препараты для косметологии.

"Грант на оборудование – одна из самых популярных мер поддержки среди московского бизнеса. В 2023 году 448 предприятий получили свыше 2 миллиардов рублей", – сообщил мэр.

Ознакомиться с условиями получения гранта можно по ссылке.

Между тем стало известно, что в столице состоится конференция, которая посвящена поиску оптимальных источников финансирования для развития компаний. Как уточнила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, на мероприятии представители бизнеса узнают подробности и условия программ поддержки, а также научатся правильно инвестировать средства.