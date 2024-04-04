Предприниматели сэкономили 170 млн рублей из-за отмены спецплатежей в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские предприниматели сэкономили почти 170 миллионов рублей благодаря отмене обеспечительных платежей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В марте 2022 года столичные власти освободили добросовестных арендаторов городской недвижимости от уплаты обеспечительного платежа при продлении договора аренды.

"За это время такую поддержку получили 133 предпринимателя, которые занимают 286 помещений общей площадью около 50 тысяч квадратных метров. Они сэкономили почти 170 миллионов рублей", – сообщил Ефимов.

Воспользоваться мерой поддержки могут арендаторы, которые своевременно вносили платежи и исполняли свои обязательства.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что в 2023 году город освободил от обеспечительных платежей 30 предпринимателей. Благодаря этому они сэкономили 37,2 миллиона рублей. В 2022 году благодаря поддержке предприниматели сэкономили почти 130 миллионов рублей.

Продлить договор аренды можно, обратившись за госуслугой на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в Москве число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к началу марта достигло 908 тысяч. Наиболее активно развивается индивидуальное предпринимательство. За год число таких субъектов выросло на 11% и к началу марта 2024 года превысило 427 тысяч.

