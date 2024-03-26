Производство высокотехнологичной продукции в Москве увеличилось в 4 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рост производства столичной электроники и оптических изделий в январе 2024 года превысил 296% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что в столице производят полупроводниковые приборы, RFID-продукцию, чипы, электронные схемы, платы, коммуникационную аппаратуру и другие изделия.

"Выпуском компьютеров и электроники в столице занимаются около 370 компаний, на которых работают свыше 30 тысяч человек", – прокомментировал Ефимов.

По словам заместителя мэра, объем отгрузки увеличился более чем в 1,5 раза, во многом благодаря росту количества отгруженного коммуникационного оборудования и бытовой электроники.

Ефимов указал, что Москва предоставляет промышленникам свыше 20 мер поддержки для развития суверенитета в высокотехнологичных отраслях.

"Компания ISBC в 2023 году выпустила более 250 тысяч школьных смарт-карт, RFID-брелоков, попсокетов и браслетов для российских школ", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что карты столичной компании используются в качестве пропусков в образовательные учреждения и для оплаты питания, к ним также можно привязать проездной.

Школьные карты ISBC сегодня применяют в 25 регионах России, от Калининградской области до Сахалина, сообщили на сайте "Экономика Москвы".

Ранее компании легкой промышленности в Москве продемонстрировали рост производства и новые разработки. По итогам 2023 года объем выпускаемой одежды в Москве вырос на 254,6% по сравнению с показателями 2022 года.