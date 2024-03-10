Компании легкой промышленности в Москве демонстрируют рост производства и новые разработки

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Предприятия легкой промышленности в Москве нарастили объемы производства и презентовали новые разработки. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

"Столичные предприятия разрабатывают и выпускают товары первой необходимости и уникальные изделия. По итогам 2023 года объем производства одежды в Москве вырос на 254,6% по сравнению с показателями 2022 года", – отметил он.

При этом власти Москвы предоставляют компаниям необходимую поддержку, подчеркнул Овчинский. Он также обратил внимание, что в столице создан благоприятный инвестиционный климат, который способствует дальнейшему развитию предприятий.

Например, компания, которая специализируется на производстве одежды и текстиля для дома, смогла в пять раз увеличить ассортимент футболок. Другой столичный производитель головных уборов и аксессуаров за 10 лет нарастил выпуск продукции в 10 раз.

В свою очередь, производитель дизайнерских украшений в форме ягод и цветов начал выпуск новой партии – на 20% больше прошлой.

Ранее заммэра Владимир Ефимов сообщил, что московские производители станков, машин и оборудования для обработки металлов в 2023 году нарастили объемы производства на 85,1% по сравнению с показателями за 2022 год. Он отметил, что во многом такой рост стал возможен благодаря городской поддержке.



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