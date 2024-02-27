Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве увеличился более чем на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные предприятия по производству компьютерной техники, оптики и электроники в 2023 году нарастили объемы выпуска продукции более чем на 25,2%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что столица продолжает показывать высокие темпы промышленного роста. Компании на 16,8% увеличили объем поставок продукции заказчикам. Как считает Ефимов, динамичный рост происходит в том числе благодаря активной помощи города.

К примеру, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил одному из ведущих производителей высокоскоростных оптических трансиверов финансовую поддержку в виде льготного инвестиционного кредита. Программа позволит предприятию закупить 50 единиц оборудования.

Широкое применение продукция московских предприятий находит в промышленности, электроэнергетике, информационной безопасности и многих других отраслях. Компьютерную технику и электронику в Москве производят свыше 100 компаний.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, рассказал, что Московский инженерный центр, выпускающий автоматизированные системы контроля, за прошлый год изготовил около 5,5 тысячи изделий, что на 28% больше по сравнению с 2022 годом.

Другой производитель – компания "АТБ Электроника" в 2023 году представила линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов. Устройства могут работать в двух температурных диапазонах – от 0 до +75 и от -40 до +75 градусов по Цельсию. Они позволяют контролировать и настраивать интерактивные панели и системы, а также собирать и отправлять информацию на производственные объекты.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что предприятия закупили более 700 единиц оборудования в прошлом году с помощью льготной программы поддержки промышленности. По словам мэра, помощь предоставляется производителям микроэлектроники, лекарств, продуктов питания, строительных конструкций и иным компаниям.

"Актуальный репортаж": как Москва обеспечивает рост объема производства