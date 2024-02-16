Столичный производитель наладит серийный выпуск новой модели газоанализатора для Арктики

Фото: 123RF/mathiasberlin

Московская компания "Промприбор-Р", производящая контрольно-измерительные устройства, разработала новую модель газоанализатора для Арктики. Оборудование прошло испытания и готово к сертификации и серийному выпуску, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Глава ведомства Владислав Овчинский отметил, что на данный момент в отрасли столичного приборостроения работает порядка 760 производств. Предприятия вносят значительный вклад в укрепление технологического суверенитета России, повышение научно-технического потенциала и наращивание экономической эффективности региона, сказал он.

Овчинский объяснил, что новая модель газоанализатора предназначена для работы в сложных климатических условиях. Датчик может работать при температуре от -60 до 60 градусов, оборудование прошло испытания и во втором квартале этого года будет запущено в серийное производство, заключил глава департамента.

Отмечается, что датчик крепится на территориях с глубоким снежным покровом и устойчиво фиксируется в условиях сильного ветра. Информация с устройства передается пользователю на расстоянии до нескольких сотен метров без потери качества сигнала, а пульт дистанционного управления позволяет настраивать анализатор без вскрытия датчика.

По словам гендиректора компании Ивана Лебедева, большое количество месторождений нефти и газа РФ находится в регионах с достаточно жестким климатом.

"Поэтому мы как производители оборудования для обеспечения промышленной безопасности не можем обойти стороной запросы наших потребителей на специальные модификации и исполнение приборов, способных надежно работать в суровых северных широтах", – указал он.

Лебедев уточнил, что в настоящее время производственные мощности предприятия позволяют каждый год выпускать до 4,5 тысячи приборов в арктическом исполнении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на ледокол "Якутия" установят систему радиационного контроля, которую разработала московская компания. Он уточнил, что система будет следить за работой ядерной энергетической установки и сообщать о любых отклонениях от нормы. По словам мэра, аналогов этому в мире нет.

Собянин: в Москве импортозаместили компоненты для реакторов атомных ледоколов