Собянин рассказал об уникальной московской разработке для ледокола "Якутия"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На ледокол "Якутия" установят уникальную систему радиационного контроля, разработанную столичным предприятием. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что система будет следить за работой ядерной энергетической установки, а также сообщать о любых отклонениях от нормы. В систему входит более 190 приборов и различных установок.

По словам градоначальника, аналогов такой системы в мире нет. Проведенные испытания показали, что разработка соответствует всем заявленным требованиям.

Ранее московская компания установила новое оборудование для контроля радиации на атомоходы "50 лет Победы", "Арктика", "Урал" и "Сибирь", добавил мэр.

Ранее Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера (МИК). Он заявил, что к концу прошлого года участники МИК запатентовали порядка 16 тысяч изобретений, а за прошедшие месяцы этого года их количество выросло на 23,8%. Также к кластеру присоединились свыше 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона РФ.

Сергей Собянин: в Москве разработан уникальный промышленный компьютер