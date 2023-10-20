20 октября, 17:33Мэр Москвы
Собянин рассказал об уникальной московской разработке для ледокола "Якутия"
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
На ледокол "Якутия" установят уникальную систему радиационного контроля, разработанную столичным предприятием. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр рассказал, что система будет следить за работой ядерной энергетической установки, а также сообщать о любых отклонениях от нормы. В систему входит более 190 приборов и различных установок.
По словам градоначальника, аналогов такой системы в мире нет. Проведенные испытания показали, что разработка соответствует всем заявленным требованиям.
Ранее московская компания установила новое оборудование для контроля радиации на атомоходы "50 лет Победы", "Арктика", "Урал" и "Сибирь", добавил мэр.
Ранее Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера (МИК). Он заявил, что к концу прошлого года участники МИК запатентовали порядка 16 тысяч изобретений, а за прошедшие месяцы этого года их количество выросло на 23,8%. Также к кластеру присоединились свыше 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона РФ.
Сергей Собянин: в Москве разработан уникальный промышленный компьютер
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