Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 08:45

Город

Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Сергей Собянин поздравил создателей московского метро с Днем метростроителя

Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону – Собянин

Собянин сообщил о полной готовности Москвы к отопительному периоду

Собянин рассказал, как Москва помогает столичным компаниям выходить на экспорт

Москва подготовилась к отопительному сезону – Собянин

Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

С 2011 года в Москве открыли 112 станций метро и МЦК — Собянин

В Москве стартует сезон экскурсий по столичным предприятиям

Москва с начала года предоставила больше 40 гектаров земли для строительства промышленных комплексов. Статус масштабного инвестпроекта дает бизнесу возможность получить в аренду площади без проведения торгов сроком на пять лет, написал об этом в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На территориях построят технопарк и восемь предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции. Новые предприятия трудоустроят 4,5 тысячи человек. Больше всего рабочих мест даст пищевой кластер в деревне Троицкое в ТиНАО.

Мэр отметил, что все предприятия будут использовать современные экологичные технологии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика