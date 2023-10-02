Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Москва с начала года предоставила больше 40 гектаров земли для строительства промышленных комплексов. Статус масштабного инвестпроекта дает бизнесу возможность получить в аренду площади без проведения торгов сроком на пять лет, написал об этом в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На территориях построят технопарк и восемь предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции. Новые предприятия трудоустроят 4,5 тысячи человек. Больше всего рабочих мест даст пищевой кластер в деревне Троицкое в ТиНАО.

Мэр отметил, что все предприятия будут использовать современные экологичные технологии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.