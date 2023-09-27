Сергей Собянин подвел итоги конкурса для социально ориентированных НКО

В Москве подвели итоги конкурса грантов для социально ориентированных НКО. Итоги в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

В этом году конкурс поставил рекорд. Всего поступило почти 900 заявок, а гранты в итоге получит 241 организация. Больше всего победителей было в номинации "Молодежь Москвы".

Благодаря конкурсу, который учредили более 20 лет назад, город уже получил свыше 3 тысяч добрых и полезных проектов. Кстати, для удобства участников все этапы можно было пройти в электронном формате.

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