Собянин: более 240 социально ориентированных НКО получили поддержку Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве 241 социально ориентированная некоммерчесская организация получит поддержку городских властей в этом году. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конкурс грантов на реализацию социальных инициатив <...> правительство Москвы учредило более 20 лет назад. За эти годы поддержку получили 3,2 тысячи <...> проектов. А в этом году мы и вовсе поставили рекорд – из почти 900 подавших заявку НКО гранты получит 241 организация", – написал градоначальник.

По его словам, треть подавших заявки организаций, участвовали в конкурсе впервые. Наибольшее количество победителей отобрали в номинации "Молодежь Москвы", это 66 проектов. Много заявок также отобрали в номинациях "Наше наследие" и "ЗОЖ и спорт".

Среди наиболее интересных проектов победителей Собянин выделил идею проведения Форума по развитию карьеры молодых специалистов "Карьера в культуре", которую предложил фонд "Вариант". По задумке, участники мероприятия смогут продемонстрировать свои таланты и пройти собеседования в разных культурных учреждениях.

Между тем фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" представил проект "Протянем руку помощи" для поддержки участников СВО, фонд помощи научным исследованиям "Глобал Импакт Альянс" реализует проект "Инклюзивные Маршруты: решения в виртуальной реальности для детей с расстройствами аутистического спектра", а Московская федерация айкидо проведет Кубок мэра Москвы по айкидо для юных спортсменов.

Среди победителей конкурса грантов также оказались фонд помощи бездомным животным "Котодетки", который проведет несколько фотовыставок про обитателей приютов, Центр династии Рукавишниковых поддержки и развития искусств, который создаст лабораторию современного искусства "ЦЕХ", и центр "Молодежное сообщество", который организует фестиваль "Культурная столица".

Градоначальник также привел несколько примеров успешных проектов прошлых лет. Так, АНО "Дирекция "Вспорте" на грант открыла в ЮАО объединение волонтерских движений "Юг Москвы – Комьюнити добра", фонд "Второе дыхание" установил 11 контейнеров для сбора одежды, а фонд "Собаки, которые любят" провел фестиваль "С собакой – можно!".

Ранее в Москве, в Центре международной торговли, состоялся региональный форум по развитию и поддержке волонтерских организаций в вузах "В центре добра". В рамках него специалисты центра "Мосволонтер" помогали участникам в том числе в выборе стратегии развития объединений.

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