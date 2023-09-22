Форум "В центре добра" пройдет в Москве 25 сентября

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В понедельник, 25 сентября, в Москве пройдет региональный форум по развитию и поддержке волонтерских организаций в вузах под названием "В центре добра". Об этом сообщили в пресс-службе ресурсного центра "Мосволонтер".

Мероприятие состоится на территории Центра международной торговли. В ходе форума пройдет модерационная сессия, фотовыставка некоммерческих организаций (НКО), а также встреча с медийной личностью.

"Участниками могут быть сотрудники университетов, руководители и активисты волонтерских центров", – заявили в центре.

По информации "Мосволонтера", около 300 студентов и 100 сотрудников вузов уже направили заявки на участие. Специалисты центра помогут им выбрать стратегию развития объединений, а также обучат необходимым компетенциям. На одном из занятий участники смогут разработать механизмы взаимодействия с партнерскими НКО, а на следующем – узнают, как вовлечь новичков в деятельность волонтерских организаций.

"Чтобы выявить сильные и слабые стороны волонтерских центров, каждый их представитель примерит на себя роль первокурсника, выбирающего сферу будущей внеурочной деятельности", – отметили в "Мосволонтере".

В результате будет подготовлен сборник лучших идей, который продемонстрируют на втором форуме в ноябре. Также это пособие направят в школы и колледжи для создания системы преемственности волонтерства.

Ранее сообщалось, что горожане могут посетить столичные волонтерские центры и познакомиться с их деятельностью в рамках проекта "Добрые выходные". На данный момент в городе работают четыре современно оборудованные локации для волонтерства и помощи. В них проходят развивающие тренинги, мастер-классы, функциональные инструктажи, добрые акции и полезные программы по добровольческой деятельности.

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