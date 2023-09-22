Волонтерские центры Москвы приглашают горожан на "Добрые выходные"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Горожане могут посетить столичные волонтерские центры и познакомиться с их деятельностью в рамках проекта "Добрые выходные". Об этом сообщает пресс-служба городского комитета общественных связей и молодежной политики.

На данный момент в городе работают четыре современно оборудованные локации для волонтерства и помощи. В них проходят развивающие тренинги, мастер-классы, функциональные инструктажи, добрые акции и полезные программы по добровольческой деятельности.

"Добрые выходные" проходят каждую неделю. Это полезные и уютные встречи, которые можно посетить вместе с детьми. На мероприятии можно узнать о добровольческих проектах и познакомиться с единомышленниками.

Помимо этого, для всех желающих проводят "Добрые уроки", инициатива помогает волонтерским окружным центрам активно взаимодействовать с образовательными организациями. Подобные "уроки" в школах знакомят юных волонтеров с миром социально полезных дел.

Любая школа или высшее, среднее учебное заведение может обратиться по вопросу проведения встречи, отправив запрос на почту проекта. Для этого даже необязательно наличие волонтерского отряда в образовательном учреждении.

По будням и субботам центры "Доброе место" работают с 10:00 до 21:00 по московскому времени, по воскресеньям – с 10:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что первый московский форум "В центре добра", который направлен на развитие и поддержку волонтерских объединений в высших учебных заведениях, пройдет в столице 25 сентября. Заявки на участие уже отправили более 300 студентов и молодых сотрудников из 100 вузов.

До этого благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" состоялся в саду имени Баумана 8 и 9 июля. Он был посвящен Дню семьи, любви и верности. Во время него некоммерческие организации устроили мастер-классы по экологии, благотворительности и волонтерству.



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