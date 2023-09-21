Форум студенческого волонтерства "В центре добра" пройдет в Москве 25 сентября

Фото: пресс-служба КОСиМП

Первый московский форум "В центре добра", который направлен на развитие и поддержку волонтерских объединений в высших учебных заведениях, пройдет в столице 25 сентября. Об этом заявила исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.

По ее данным, заявки на участие уже отправили более 300 студентов и молодых сотрудников из 100 вузов. Они обменяются опытом, поделятся идеями, получат рекомендации экспертов в сфере молодежной политики.

Форум в Центре международной торговли будет первым в цикле встреч для организаций волонтеров, работающих в образовательных учреждениях. Следующий планируется провести в расширенном формате в ноябре, в нем примут участие представители школ и колледжей. Специалисты "Мосволонтера" помогут выбрать стратегию развития объединений, предложат обучение необходимым компетенциям и методическую помощь.

В частности, на одной из встреч участники продумают механизмы сотрудничества и взаимодействия с партнерскими некоммерческими организациями, на другой – познакомятся с инструментами вовлечения и мотивации новичков. Каждый представитель волонтерских центров примерит на себя роль первокурсника, выбирающего сферу будущей внеурочной деятельности.

Представители власти, в свою очередь, поделятся информацией о поддержке активных москвичей городом, а после обсудят с молодежью предстоящие мероприятия и современные тренды волонтерства.

Итогом групповой работы станет сборник лучших идей, его презентация пройдет на втором форуме. Школы и колледжи получат практическое пособие для создания системы преемственности волонтерства в учебных заведениях разных ступеней.

Организатором мероприятия является ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Также окружные этапы спартакиады "Мой спортивный район" пройдут в Москве в период с 2 по 15 октября. Позже наиболее сильные участники смогут показать себя на городском этапе, который запланирован на конец осени – начало зимы.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили посетить научно-познавательный фестиваль "Проектируем будущее", который пройдет на ВДНХ с 21 по 24 сентября. На площадке фестиваля встретятся представители различных сфер: архитектуры, образования, медицины, урбанистики, экологии, транспорта и промышленного дизайна.

В Москве пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры