20 сентября, 15:22Город
Москвичей пригласили на окружные этапы спартакиады "Мой спортивный район" 2–15 октября
Фото: moysportrayon.moscow.sport
Окружные этапы спартакиады "Мой спортивный район" пройдут в Москве в период с 2 по 15 октября. Об этом рассказали в столичном департаменте спорта.
Мероприятия в рамках спартакиады будут организованы во всех городских округах, кроме ТиНАО. Заявки на участие принимаются по ссылке.
"Принять участие в соревнованиях смогут заранее сформированные команды от 6 до 14 человек в одной из категорий: девушки 2006–2011 годов рождения, юноши 2006–2011 годов рождения, женщины 2005–1969 годов рождения, мужчины 2005–1964 годов рождения", – уточнили в ведомстве.
Позже наиболее сильные участники смогут показать себя на городском этапе, который запланирован на конец осени – начало зимы.
Так, пройдут состязания по следующим видам спорта:
- мини-футбол;
- легкоатлетическая эстафета;
- волейбол;
- бадминтон;
- настольный теннис;
- шашки;
- шахматы;
- плавание.
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