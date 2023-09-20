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20 сентября, 15:22

Город

Москвичей пригласили на окружные этапы спартакиады "Мой спортивный район" 2–15 октября

Фото: moysportrayon.moscow.sport

Окружные этапы спартакиады "Мой спортивный район" пройдут в Москве в период с 2 по 15 октября. Об этом рассказали в столичном департаменте спорта.

Мероприятия в рамках спартакиады будут организованы во всех городских округах, кроме ТиНАО. Заявки на участие принимаются по ссылке.

"Принять участие в соревнованиях смогут заранее сформированные команды от 6 до 14 человек в одной из категорий: девушки 2006–2011 годов рождения, юноши 2006–2011 годов рождения, женщины 2005–1969 годов рождения, мужчины 2005–1964 годов рождения", – уточнили в ведомстве.

Позже наиболее сильные участники смогут показать себя на городском этапе, который запланирован на конец осени – начало зимы.

Так, пройдут состязания по следующим видам спорта:

  • мини-футбол;
  • легкоатлетическая эстафета;
  • волейбол;
  • бадминтон;
  • настольный теннис;
  • шашки;
  • шахматы;
  • плавание.

Ранее исполняющая обязанности заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова анонсировала первый в России товарищеский матч по баскетболу между врачами департамента здравоохранения Москвы и профессиональными игроками Единой Лиги ВТБ, мужской Суперлиги и женской Премьер-Лиги. Он состоится 21 сентября.

Все участники матча были прооперированы в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ № 67 имени Ворохобова.

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