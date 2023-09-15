В Москве пройдет финальный ночной роллер-заезд фестиваля Grand Skate Tour 2023

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Парке Горького 17 сентября состоится финальный ночной роллер-заезд фестиваля Grand Skate Tour 2023. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участники фестиваля проедут 2,5 километра по набережной Москвы-реки – от Крымского моста до Воробьевых гор. На финише им вручат памятные медали.

К заезду смогут присоединиться все желающие, для участия не требуется обязательная регистрация. Однако те, кто все же пройдет ее на сайте мероприятия до 16 сентября, смогут рассчитывать на приятные призы, которые вручат в Парке Горького.

Заезд стартует в 22:00 на Пушкинской набережной напротив театра Стаса Намина. Участники финишируют на Андреевской набережной возле Лужнецкого метромоста.

Отмечается, что во время заезда необходимо соблюдать определенные правила. Так, запрещено обгонять веломаршалов и выезжать за ограничительную разметку. Дети и подростки до 18 лет допускаются на трассу только в сопровождении взрослых, при этом они обязательно должны быть в шлеме.

Организаторы рекомендуют всем участникам использовать защитную экипировку: наколенники, налокотники и прочее. Если роллеру нужно будет остановиться, он должен перестроиться к правому краю или обочине.

Ранее сообщалось, что в московских парках в субботу, 16 сентября, накануне юбилейного Московского марафона, пройдут тематические забеги.

До этого стало известно, что более 1,5 тысячи студентов московских вузов и колледжей станут участниками спартакиады "Моспром-2023". Они будут бороться в 12 видах спорта.

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