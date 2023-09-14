Тематические забеги пройдут в столичных парках накануне юбилейного Московского марафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематические забеги пройдут в московских парках в субботу, 16 сентября, накануне юбилейного Московского марафона. Подробная информация о них была представлена на официальном сайте мэра столицы.

Так, в Парке Горького на пробежку выйдут участники движения "5 верст". Их главной целью является не состязание между собой, а создание сообщества с общими интересами и привлечение внимания к здоровому образу жизни. Бегуны планируют преодолеть дистанцию в пять километров. Их забег начнется у здания дирекции парка, затем участники движения проследуют по парковым аллеям и набережным Москвы-реки до Андреевского моста и вернутся обратно.

Участников забега поприветствуют организаторы Московского марафона, профессиональные спортсмены, а также пейсмейкеры – спортсмены, которые бегут с определенным темпом, помогая другим в прохождении дистанции.

Перед дистанцией бегуны должны будут сделать разминку. Также будет возможность пообщаться с единомышленниками и написать предстартовые пожелания на нагрудных номерах. После финиширования всех участников пройдет большое чаепитие для друзей Парка Горького.

Описание трасс для забегов можно посмотреть на сайте движения "5 верст" в разделе "Карты". К участию приглашаются все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале движения и сохранить QR-код. Начало мероприятия запланировано на 09:00.

Тематические забеги будут организованы в этот день и на территории других столичных парков. Пробежка состоится в "Кузьминках", где регулярно встречаются участники движения S95.

Кульминацией забега в преддверии Московского марафона станет разрушение символической марафонской стены. Так бегуны называют состояние предельного утомления на последних этапах дистанции. В рамках подготовки к главному марафону команда "S95 Кузьминки" предложила построить такую стену из коробок, чтобы затем разрушить ее.

Сбор в "Кузьминках" начнется у главной сцены в 08:20, вход свободный.

Ранее стало известно, что на некоторых улицах в центре Москвы ограничат движение из-за проведения Московского марафона и Московского мотофестиваля.

Так, 17 сентября с 07:00 до 17:00 периодически в центре Москвы будут закрывать Лужнецкую, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую, Смоленскую, Раушскую, Берниковскую, Николоямскую, Костомаровскую, Полуярославскую, Серебряническую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.



Бесплатный забег организовали в рамках МУФ-2023