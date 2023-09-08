Москвичей пригласили на осенние благотворительные забеги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей приглашают принять участие в благотворительных забегах, которые пройдут в сентябре, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для старта нужно пройти платную регистрацию. Все средства, вырученные от продаж слотов для бегунов, пойдут на помощь тяжелобольным детям и взрослым, а также бездомным животным.

Забегов будет несколько. 9 сентября пройдет забег "Хвостатая миля" в помощь бездомным кошкам и собакам, 24 сентября – "Самое время жить", посвященный пациентам с лейкемией, а 30 сентября – "Важен каждый шаг" в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией.

Ранее сообщалось, что более 70 столичных некоммерческих организаций присоединилось к благотворительной ярмарке, которая проходит на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках".

С начала работы Мосурбанфорума столичные НКО собрали больше 800 тысяч рублей. Все полученные по итогам маркета средства пойдут на помощь бездомным животным и незащищенным слоям населения, в том числе малоимущим семьям и тяжелобольным детям.