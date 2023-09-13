Набережные в центре Москвы перекроют 17 сентября из-за Московского марафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На некоторых улицах в центре Москвы ограничат движение из-за проведения Московского марафона и Московского мотофестиваля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

17 сентября с 07:00 до 17:00 периодически в центре Москвы будут закрывать:

Лужнецкую, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую, Смоленскую, Раушскую, Берниковскую, Николоямскую, Костомаровскую, Полуярославскую, Серебряническую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные;

участки улиц Лужники, Охотный Ряд, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Смоленской, Яузской, Тверской, Моховой;

Смоленский, Новинский, Зубовский, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Петровский, Страстной и Тверской бульвары;

Октябрьский тоннель;

Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский и Костомаровский мосты;

Лубочный, Костомаровский и Большой Путинковский переулки;

Садовнический, Устьинский, Театральный и Китайгородской проезды;

Лубянскую, а также Новую и Старую площади.

В этот день с 00:01 до завершения Московского марафона на указанных участках нельзя будет припарковаться.

Движение также начнут перекрывать 23 сентября в 13:50 по внешней стороне Садового кольца. Его вновь запустят после прохождения колонны в рамках Московского мотофестиваля. Помимо этого, с 00:01 до 16:00 будут закрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой. Парковка здесь будет недоступна с 00:01 22 сентября до 23:59 23 сентября.

Ранее стало известно, что на участке Третьего транспортного кольца в районе Лужнецкой эстакады перекроют две полосы с 11 сентября до 11 октября. Движение будет организовано по трем полосам в каждом направлении.