Московский осенний велофестиваль пройдет 16 сентября в новом формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский осенний велофестиваль состоится 16 сентября у Северного речного вокзала в новом формате. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В этом году вместо заезда москвичей ждет масштабный квест на велосипедную тематику. При этом брать с собой велосипед не потребуется.

Праздник пройдет с 10:00 до 22:00. Помимо квеста, в его программу войдут конкурсы, мероприятия от партнеров, выступления артистов, флайборд-шоу, диджей-сет и другие развлечения, в том числе для детей.

Чтобы посетить фестиваль, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Зарегистрировавшиеся до 14 сентября участники смогут выиграть призы и получить подарки.

Ранее сообщалось, что 16 сентября в Музее главных оружейных реликвий армии состоится "Фестиваль гречки". Для посетителей проведут различные мастер-классы, конкурсы, лекции, концерт, а также ярмарку народных промыслов.



Осенний велофестиваль пройдет у Северного речного вокзала 16 сентября