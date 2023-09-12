Более 90 тыс человек посетили Зеленый театр на ВДНХ за лето

Фото: vdnh.ru

Сезон концертов и шоу завершился в Зеленом театре ВДНХ. За лето театр посетили более 90 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Отмечается, что все лето на сцене под открытым небом выступали легенды отечественного рока и популярные артисты эстрады, проходили творческие вечера, театральные постановки и юмористические стендап-шоу. Всего прошло более 40 мероприятий.

Так, в этом году гости Зеленого театра смогли побывать на выступлениях групп "Чиж", "Мохито" и Zero People, Юрия Каспарянца с проектом "Симфоническое кино", Нюши, Александра Панайотова, Дмитрия Маликова, Николая Носкова. Также на сцену вышли группы "Мельница", "Воскресенье", Мариам Мерабова, Евгений Маргулис, Сергей Трофимов, Mia Boyka, Пелагея, Алексей Архиповский, Нурлан Сабуров, Теона Контридзе.

Помимо этого, в Зеленом театре прошли фестиваль арт-рок- и альтернативной музыки "#Мывместе!", танцевальный спектакль "Всюду жизнь" от хореографа Егора Дружинина, выступления певицы Анастасии Спиридоновой и рэпера Мота. Сезон закрыли программой к 876-летию Москвы.

Также Сергей Пенкин дал большой концерт с программой "Летние песни о любви" в Зеленом театре ВДНХ 14 июля. Артист устроил настоящую "пенкинскую пятницу" и представил свой новый альбом "Нам не избежать любви", куда вошло 13 новых треков.

В конце мая замгендиректора ВДНХ по развитию Елена Жук заявила, что на Выставке состоятся специальные летние мероприятия, которые смогут посетить все желающие. Предполагалось, что в летние месяцы комплекс встретит своего 10-миллионного посетителя в 2023 году.

Участники социального проекта "Театротерапия" совершили "Квантовый скачок"