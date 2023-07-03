Сергей Пенкин представит новый альбом в Зеленом театре ВДНХ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

14 июля Сергей Пенкин даст большой концерт с программой "Летние песни о любви" в Зеленом театре ВДНХ. Артист устроит настоящую "пенкинскую пятницу" и представит свой новый альбом "Нам не избежать любви", куда вошло 13 новых треков.

"В этот раз мы не спешили и очень тщательно подбирали каждую песню, – рассказал Пенкин. – Многие песни, вошедшие в альбом "Нам не избежать любви", долго ждали своего часа, прежде чем были изданы. Например, "Дай мне шанс" пролежала на студии шесть лет и ждала своей очереди, пока я не созрел, чтобы записать ее".

Кроме песен с альбома, артист исполнит свои главные хиты, авторские композиции, оперные арии и популярные западные шлягеры в стиле кроссовер.

Ранее стало известно, что более 40 концертов планируют провести в Измайловском парке в этот летний сезон. Оркестры и джазовые коллективы будут играть для жителей и гостей столицы каждые выходные.