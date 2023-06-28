Видео с концерта SHAMAN удивило иностранцев в Сети отсутствием толстых людей в кадре

Видео: Москва 24

Многие иностранцы обратили внимание на видео с выступления российского певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в Екатеринбурге и удивились отсутствию толстых людей в зале. Своими мнениями жители других стран поделились в социальной сети Twitter.

Отмечается, что первым на видеозапись с мероприятия обратил внимание один из популярных блогеров.

"В России что, нет толстых?" – написал он в своем аккаунте.

Видео было записано во время выступления певца в торговом центре "Сима-ленд"в феврале 2023 года, на концерт пришли пять тысяч человек. На кадрах видно, что в первом ряду стоят стройные девушки и несколько молодых людей.

"Американский фастфуд покинул страну", – написал другой пользователь Сети.

Еще один иностранец заявил, что готов отправиться в Россию и найти себе девушку.

Ранее Дронов рассказал, как к нему пришла идея написать песню "Я русский". По его словам, в начале марта 2022 года он решил прогуляться по Арбату в Москве, слушая музыку. В этот момент ему в мысли пришла строчка: "Я русский".

Он отметил, что после этого решил записать громкую и яркую песню в жанре традиционного поп-рока.



Концерт Shaman завершился в Crocus City Hall