Свыше 40 концертов сыграют оркестры и джазовые коллективы в Измайловском парке этим летом

Фото: Измайловский парк

Более 40 концертов планируют провести в Измайловском парке в этот летний сезон. Для жителей и гостей столицы будут играть оркестры и джазовые коллективы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметила заместитель мэра города Наталья Сергунина, музыкальные коллективы будут выступать каждые выходные.

"Традиция летних музыкальных программ сохраняется в Измайловском парке уже больше 20 лет. В репертуаре этого сезона – мелодии из фильмов, классика и джазовые композиции", – добавила она.

Так, каждую субботу здесь будет играть оркестр спасателей Москвы. Выступления будут проходить у здания дирекции парка с 16:00 до 17:00. А по воскресеньям посетители смогут наслаждаться концертами ансамбля солистов "Сфорцандо" с 17:00 до 18:00.

Музыка в стиле джаз будет звучать на эстраде "Солнечная" в выходные дни с 18:00 до 20:00. Перед зрителями выступят коллективы Classy Jazz, "Джаз бэнд", а также Ольга Ступина и B-Band.

Ранее стало известно, что в столице впервые пройдет фестиваль "Усадьбы Москвы". Он откроется в усадьбах Кусково и Измайлово 1 июля и продлится до 30 сентября.

Одна из идей проекта – познакомить жителей и гостей города с московскими усадьбами. В день старта фестиваля в усадьбе Кусково посетителям расскажут о формировании ансамбля, покажут иммерсивный спектакль "Закулисье усадебного театра" и организуют тематический пикник "Традиции пикников: от царской России до наших дней".



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