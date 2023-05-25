Около 10 млн человек смогут присоединиться к летним мероприятиям на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ организуют специальные летние мероприятия, которые смогут посетить порядка 10 миллионов человек. Об этом журналистам рассказала замгендиректора выставочного комплекса по развитию Елена Жук.

Она отметила, что летний период является наиболее активным и насыщенным по событийной программе. По ее словам, на ВДНХ состоятся свыше 20 крупных фестивалей. Там пройдет большая повестка для семей с детьми, а также организуют более 200 различных локаций для мероприятий. Слоган этого сезона: "Город. Лето. ВДНХ".

"Мы хотели бы стать одной из самых интересных городских площадок летом. Этим слоганом мы хотим сказать: если у вас нет возможности летом уехать за город или вы пока находитесь в раздумьях – приезжайте на ВДНХ, потому что здесь все наши природные красоты послужат для вас возможностью прочувствовать лето во всей красе", – заявила Жук.

Вместе с этим она добавила, что уже 12 июня на выставке состоятся мероприятия в честь Дня России. Помимо этого, в этом же месяце пройдет II Международный московский джазовый фестиваль.

Ранее стало известно, что свыше 3 тысяч студентов из 80 университетов стали участниками VIII открытого фестиваля "Московская студенческая весна". По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, мероприятие предполагало 52 коллективные и сольные номинации по 10 направлениям.