Более 500 детских и молодежных театров вошли в Содружество школьных театров Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 400 театров в школах, 50 – на базе учреждений дополнительного образования и 40 театров столичных колледжей вошли в Содружество школьных театров Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это значит, что в каждой школе появится театральная студия, и дети вместе с учителями смогут работать там над созданием спектаклей. Они будут репетировать, выступать, а также осваивать театральное искусство.

Руководители школьных театров при этом смогут изучать технологии и методики театральной педагогики под руководством опытных консультантов-наставников и мастеров.

Спектакли, созданные детскими и молодежными театрами, в будущем будут показывать не только школьной аудитории, но и приглашенным зрителям. Также в рамках содружества пройдут фестивали и конкурсы, в рамках которых дети смогут показать свои постановки на профессиональной сцене.

"Мы стараемся создавать в образовательных учреждениях как можно больше возможностей для всестороннего развития всех детей, в том числе творческого. Руководствуясь этим, мы объединили отдельные театральные кружки в Содружество школьных театров города Москвы. Благодаря его созданию каждый учащийся сможет попробовать свои силы на театральных подмостках", – сказала Ракова.

Она добавила, что для работы над постановками будут приглашать деятелей культуры и искусства. Также будет создана площадка для обмена творческими и педагогическими идеями между начинающими режиссерами и наставниками.

Для руководителей школьных театральных студий, кружков и творческих проектов содружества создали клуб "Московская мастерская театральной педагогики". Его участники посещают тренинги и мастер-классы, встречаются с деятелями культуры, актерами и режиссерами.

Театры, которые вошли в содружество, публикуют на сайте проекта свой репертуар и афиши будущих спектаклей, видеовизитки, отрывки из лучших постановок и другую информацию.

Чтобы вступить в содружество, руководитель школьного театра должен пройти регистрацию на том же сайте. Заявку от одной образовательной организации могут подать несколько театров.

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