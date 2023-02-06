Школьники смогут менять уровень ЕГЭ по математике с сентября 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором разработали проекты приказов, согласно которым в правила проведения ОГЭ и ЕГЭ для 9 и 11 классов соответственно будет внесен ряд изменений, в том числе возможность менять уровень экзамена по математике. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

"В части ГИА-11 проектом приказа предусмотрена возможность для участников экзаменов изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот, а для выпускников прошлых лет – изменить или дополнить перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов", – говорится в сообщении.

Помимо этого, проектами ведомств предусмотрено закрепление правила, согласно которому выпускники прошлых лет смогут сдать ЕГЭ только в резервные сроки основного периода.

В свою очередь, военнослужащие, желающие поступить в спецвуз, смогут подать заявление на сдачу ЕГЭ не только в регионе заведения, но и на территории, где проходят службу по призыву или контракту.

Дополнительную дату проведения итогового сочинения перенесут с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля. Сроки проверки сочинений также будут изменены.

Ученики 9-х классов, которые не смогли пройти экзамены в сентябре, получат возможность изменить дисциплины по выбору для повторной сдачи в следующем году.

Помимо прочего, проекты приказов ведомств позволят подавать заявления на сдачу ОГЭ и ЕГЭ в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что для сдачи ЕГЭ в Москве в 2023 году зарегистрировались 82 тысячи человек. Порядка 72 тысяч человек составляют выпускники 11-х классов, еще 10 тысяч москвичей – выпускники прошлых лет. Те, кто по уважительным причинам не смог зарегистрироваться на участие в ЕГЭ в положенный срок, должны обратиться в государственную экзаменационную комиссию.



У школьников Москвы начнутся пробные ЕГЭ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!