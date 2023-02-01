43 тысячи столичных одиннадцатиклассников начали готовиться к ЕГЭ по-новому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 1 февраля в 400 школах Москвы стартовал пилотный проект по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Запускаем пилотный проект, который позволяет в последние четыре месяца учебного года уделять больше внимания подготовке к выпускным экзаменам. Впервые с 1 февраля 400 московских школ переходят на такой новый формат обучения", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства столицы.

В рамках проекта для школьников организуют занятия по подготовке к предметам, которые они выбрали для сдачи ЕГЭ. На встречах ученики совместно с преподавателями разберут задания экзаменов.

Помимо этого, готовиться к ЕГЭ ученики столичных школ могут самостоятельно с помощью платформы "Московская электронная школа" (МЭШ). В библиотеке сервиса есть видеоуроки, пособия и советы от учителей и психологов по подготовке к выпускным тестированиям.

Ракова уточнила, что новый формат подготовки к экзаменам охватит 43 тысячи выпускников столичных школ. Это около 80% от общего числа 11-классников в городе.

1 февраля в России завершится прием заявлений на сдачу ЕГЭ. Ученикам 11-х классов необходимо подать заявление с перечнем выбранных для экзаменов предметов. Обязательными тестированиями для получения аттестата о среднем общем образовании, как и прежде, будут русский язык и математика.



Ракова рассказала о новом подходе подготовки к выпускным экзаменам в Москве

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