На портале "Работа России" появится механизм для прохождения практики студентами

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На портале "Работа России" в сентябре этого года может появиться механизм для прохождения производственной практики студентами. Об этом в ходе заседания коллеги Минобрнауки сообщила замминистра труда и соцзащиты РФ Елена Мухтиярова.

"В рамках программы содействия занятости молодежи был создан специальный функционал организации прохождения производственной практики на портале "Работа России". Он уже реализован, сейчас проходит апробацию", – цитирует ее ТАСС.

По словам замглавы ведомства, тестирование нового механизма в настоящее время осуществляется на базе подведомственных Минобрнауки и Минпросвещения образовательных учреждений. К нему постепенно присоединяются и крупные работодатели.

Мухтиярова также рассказала, что на портале со временем заработает и единая общероссийская база направлений на целевое обучение.

Ранее сообщалось, что столичный центр занятости населения "Моя карьера" проведет 25 мая день вакансий "Заработай сам" для студентов и старшеклассников. В рамках мероприятия больше 20 ведущих компаний Москвы представят около 400 вариантов трудоустройства и подработки.

