День вакансий для студентов и старшеклассников проведут в Москве

Фото: czn.mos.ru

Центр занятости населения "Моя карьера" устроит день вакансий "Заработай сам" для московских студентов и старшеклассников, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на директора службы занятости населения столицы Андрея Тарасова.

"При поддержке наших карьерных экспертов и консультантов юные соискатели могут не только подготовиться к успешному трудоустройству, но и лично познакомиться с крупнейшими работодателями Москвы на карьерных мероприятиях. <...> Более 20 ведущих компаний города представят около 400 вариантов для постоянного трудоустройства и подработки", – заявил Тарасов.

Эксперты центра помогут молодым специалистам оценить компетенцию и подобрать соответствующие вакансии, а также составят резюме и напишут сопроводительное письмо.

Отмечается, что для соискателей открыты вакансии в сфере услуг, телекоммуникаций, транспорта и логистики, а также офисные позиции.

В частности, компании из сферы общественного питания предложат начинающим специалистам вакансии поваров, пекарей, помощников повара, работников кухни и зала, официантов и буфетчиков.

Сфера услуг предоставит соискателям возможность попробовать свои силы на позиции стюардов, отвечающих за сопровождение спортивных мероприятий.

Что касается транспортно-логистической отрасли, то там соискателям будут доступны варианты постоянной и временной работы курьером, комплектовщиком, грузчиком и водителем погрузчика.

Офисные вакансии будут представлены позициями менеджеров по продажам, бухгалтеров, специалистов отдела кадров, делопроизводителей, партнеров клиентского сервиса и заведующих производством.

День вакансий для молодежи "Заработай этим летом" пройдет 25 мая с 15:00 до 17:00 в специализированном центре занятости "Моя карьера" по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Записаться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о внедрении обязательной 3-х летней отработки по специальности для выпусков-бюджетников. Согласно проекту, за выбор места отработки будет нести ответственность специальная комиссия, сформированная на базе вуза.

Как объяснили авторы инициативы, сейчас в районных центрах и муниципальных образовательных учреждениях не хватает специалистов, а молодежь, наоборот, сталкивается со сложностями при трудоустройстве после окончания обучения.