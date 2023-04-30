В ГД внесли законопроект об обязательной отработке для выпускников-бюджетников

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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести обязательную 3-х летнюю отработку по специальности для выпусков-бюджетников. Соответствующий документ был размещен в электронной базе парламента.

Согласно законопроекту, государство выделит средства на обеспечение обучения в вузах. Там отмечается, что в районных центрах и муниципальных образовательных учреждениях не хватает специалистов, а также у молодежи присутствуют сложности с трудоустройством после окончания обучения.

Добавляется, что определять место отработки будет специальная комиссия, которая работает на базе учебного учреждения. В случае отказа выпускника предлагается ввести обязательное возмещение затрат государства на обучение.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли инициативу, согласно которой преимущественное право зачисления в университеты получат несовершеннолетние из семей с тремя и более детьми. Так, право предполагается дать в том случае, если абитуриент успешно проходит вступительные испытания, а также при других равных условиях.

27 апреля глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что уже в этом году ведомство начнет апробацию новой системы высшего образования на некоторых университетах государства.

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