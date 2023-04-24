Названы причины дефицита кадров на российских предприятиях

Фото: depositphotos/boggy22

В России зафиксировали самую низкую обеспеченность работниками на предприятиях по итогам первого квартала впервые с 1998 года, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом сообщает "Радио 1".

"В 1998 году были неплатежи заработной платы и отказ от развития собственной обрабатывающей промышленности. Люди уходили с предприятий, а после преодоления кризиса в 2000 году предприятия столкнулись с кадровым дефицитом", – рассказал Сафонов.

Однако сейчас вопрос нехватки кадров связан с иными причинами. Как отмечает профессор, проблема возникла из-за демографических изменений в российском обществе. Во-первых, молодежь все чаще в качестве будущей профессии выбирает работать высококвалифицированным специалистом. Во-вторых, количество рабочей силы на предприятиях снизилось из-за частичной мобилизации. Третьей причиной Сафонов назвал релокацию специалистов за рубеж.

Профессор заключил, что спрос на рабочую силу увеличился, а предложение сократилось. Сафонов предположил, что в ближайшей перспективе мы будем наблюдать дефицит кадров.

Ранее сообщалось, что в России рекордно сократилась доля молодежи на рынке труда. Доля россиян в возрасте до 35 лет на рынке труда РФ по итогам прошлого года сократилась на 1,33 миллиона человек.

На данный момент на молодежь приходится 29,8% всего занятого населения России. Среди причин такого явления эксперты назвали старение российского населения, высокие темпы миграции среди молодых россиян, высокие показатели безработицы в этой группе, вовлеченность в очное обучение, а также мобилизация.