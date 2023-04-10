Реальные доходы россиян могут вырасти на 3 процента в 2023 году – СМИ

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Реальные доходы граждан России в 2023 году могут вырасти на 3%, однако это не позволит им вернуться к допандемийному уровню. Об этом со ссылкой на рейтинговое агентство "Эксперт РА" сообщает газета "Известия".

"Инфляция в 2023-м может снизиться до 6,5%, что в совокупности с повышением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022-го", – указано в публикации.

"Эксперт РА" прогнозирует, что показатель среднегодовой безработицы в России останется на низком уровне и не превысит 4%.

Директор-руководитель группы суверенных рейтингов "Эксперт РА" Татьяна Тирских считает, что потребительская активность населения будет следовать за реальными доходами, при этом оборот розничной торговли вряд ли восстановится до уровня, который наблюдался в 2021 году. По ее мнению, государственная поддержка позволит справиться с трудностями с наименьшими потерями.

Ранее в Государственной думе объяснили причины предстоящего роста зарплат россиян. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, экономика России стала стабильной после введения санкций и именно поэтому прогнозируется увеличение зарплат.

До этого президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" сказал, что реальная зарплата в целом по РФ в 2023 году должна вырасти примерно на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения должны увеличиться на 2–3%.

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