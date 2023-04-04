Путин заявил, что реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3–5%

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Реальная зарплата в целом по России в этом году должна вырасти примерно на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения должны увеличиться на 2–3%, сообщил Владимир Путин в ходе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш".

Он напомнил, что в конце 2022 года реальная заработная плата начала понемногу расти, но в этом году ожидаются изменения в лучшую сторону.

По словам главы государства, рост реальных доходов людей и повышение их благосостояния – первоочередная задача для государства.

"Ну да, цены растут, а зарплаты – не очень. Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека – его уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства", – цитирует Путина РИА Новости.

Он подчеркнул, что основная задача – чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными.

Ранее Путин заявил, что главным показателем развития экономики является динамика доходов россиян. Президент отметил, что заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали увеличиваться в реальном выражении. Однако показатель достаточно скромный, считает российский лидер.

Вместе с этим Путин заявил о рекордно низкой безработице в России. Однако, подчеркнул президент, это не значит, что все проблемы на рынке труда решены. Российский лидер указал на то, что в некоторых регионах уровень безработицы значительно выше среднего по стране показателя.

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