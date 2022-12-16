Число самозанятых в Москве увеличилось на 300 тысяч с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Число самозанятых, уплачивающих налог на профессиональный доход в Москве, с января по октябрь 2022 года выросло более чем на 300 тысяч и составило 1,17 миллиона человек, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, режим "Налог на профессиональный доход" пользуется популярностью у москвичей.

"За январь – октябрь текущего года число самозанятых в столице выросло более чем на 300 тысяч человек. Их суммарный доход с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 ноября 2022 года достиг 530 миллиардов рублей, причем 212 миллиардов рублей они заработали за 10 месяцев этого года", – сказал Ефимов.

По словам вице-мэра, самыми популярными сферами деятельности у данной категории граждан являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство. Ефимов отметил, что ежемесячно в столице регистрируются в качестве самозанятых около 30 тысяч человек.

Как отметила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, в октябре самозанятые в Москве выдали клиентам более 6 миллионов чеков. Это превышает прошлогодний показатель почти на 10%. Средний размер чека составил 2 800 рублей, что больше показателя октября 2021 года на 15%.

"За январь – октябрь этого года самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти шесть миллиардов рублей, что на 22% больше, чем за весь предыдущий год. Всего с начала действия налогового режима в столичный бюджет поступило более 12 миллиардов рублей", – добавила Багреева.

Ранее сообщалось, что самозанятые россияне смогут получать пособие по временной нетрудоспособности. Замглавы ведомства Андрей Пудов отметил, что Минтруд РФ представил модель добровольного социального страхования для самозанятых.

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