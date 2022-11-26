Более 850 тысяч мини-аукционов опубликовали на столичном портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На столичном портале поставщиков было опубликовано 857,3 тысячи котировочных сессий на 140,4 миллиарда рублей с конца 2016 года, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, мини-аукционы позволяют заказчикам покупать продукцию по выгодной цене, а поставщикам – получить доступ к госзаказу и быстро заключать контракты.

"Только с января по ноябрь этого года было размещено 191,6 тысячи мини-аукционов почти на 43 миллиарда рублей, что сопоставимо с объемами за аналогичный период 2021 года, когда показатель составил 40,7 миллиарда рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Для удобства поставщики могут воспользоваться ботом автоматических ставок, который будет поступательно делать ставки до минимальной заданной пользователем цены.

Все сервисы ресурса предоставляются бесплатно, а для дополнительного продвижения желающие могут создать сайт-визитку с предлагаемой продукцией.

Как рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, летом текущего года лимит закупок увеличили до пяти миллионов рублей, на работы и услуги – до трех миллионов рублей. Ранее лимит составлял 600 тысяч рублей.

"В результате средняя стоимость начальной цены контракта на портале выросла по сравнению с 2021 годом на 15% и составила 224,4 тысячи рублей", – отметил Щербаков.

Стать поставщиком на портале могут представители МСП, физлица, ИП и самозанятые граждане. На сегодняшний день на ресурсе работают более 285 тысяч коммерсантов из всех регионов России. 90% из них – субъекты МСП.

В свою очередь, замруководителя департамента информационных технологий Роман Урнышев отметил, что по просьбе пользователей из регионов в этом году на портале поставщиков появилась возможность проведения совместных закупок. Так, заказчики из одного региона могут объединять несколько аналогичных закупок малого объема в одну.

"Возможность проведения котировочных сессий в таком формате выгодна всем: заказчики могут объединить свои потребности и быстрее найти поставщика, получив при этом более низкую цену, а поставщики – увеличить объем сбыта", – отметил Урнышев.

Ранее сообщалось, что пользователям портала проекта "Малый бизнес Москвы" стали доступны два новых удобных онлайн-инструмента: "Калькуляторы для бизнеса" и "Конструктор правовых документов". Первый поможет предпринимателям рассчитать 38 видов различных выплат: от налогов до зарплат, а второй объединяет 174 шаблона типовых документов для ведения бизнеса.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что всего на портале доступно более 30 онлайн-услуг, сервисов и спецпроектов.



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