Новые функциональные возможности появились на портале поставщиков

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Совершать закупки на портале поставщиков теперь могут физические и юридические лица. Потребители смогут использовать ресурс как полноценный маркетплейс. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, в личном кабинете добавлена функция получения статуса "заказчик" и возможность публиковать закупки по потребностям для всех зарегистрированных пользователей с подтвержденной электронной подписью.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличили предельный размер закупок товаров и услуг у малого бизнеса. Предельные размеры станут больше с 1 августа. При закупке товаров их расширят с 600 тысяч до 5 миллионов рублей, при заказах на выполнение работ и оказание услуг – с 600 тысяч до 3 миллионов рублей.

С начала года объем закупок на портале поставщиков увеличился на 25,5%. Было осуществлено 132,4 тысячи закупок на сумму 20,7 миллиарда рублей. При этом почти половина закупок пришлась на столичных заказчиков, они заключили 53,9 тысячи договоров стоимостью 10,4 миллиарда рублей.

К порталу уже подключены заказчики из 39 российских регионов. Количество поставщиков превысило 290 тысяч, при этом 90% из них – представители малого и среднего предпринимательства.

