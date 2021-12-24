Собянин принял решение о расширении участия малого бизнеса в  госзакупках

10:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство Москвы расширит участие малого бизнеса и социально-ориентированных НКО в государственных закупках. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Согласно документу, начальная (максимальная) цена контрактов повысится с 3 до 20 миллионов рублей. Отмечается, что в 2021 году в госзакупках приняли участие порядка 40 тысяч субъектов малого предпринимательства.
Также постановлением будет внесен ряд изменений в положение о системе государственных закупок Москвы в целях приведения его норм в соответствие с ФЗ от 5 сентября 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Ранее Сергей Собянин подписал постановление об установлении минимальной и льготной ставок аренды городских объектов для малого бизнеса на 2022 год. Согласно документу, минимальная ставка составит 5 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год, а льготная – 3 тысячи 800 рублей.
Собянин установил льготную ставку аренды городских объектов для малого бизнеса на 2022 год
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