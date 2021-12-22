В Москве рост инвестиций составил 21,9% по итогам девяти месяцев 2021 года – Собянин

12:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
По итогам девяти месяцев 2021 года рост инвестиций в Москве составил 21,9%. Об этом Сергей Собянин рассказал в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.
"Столкнувшись с ковидным кризисом, мы ответили на него ростом инвестиций, а также адресной поддержкой бизнеса и горожан. В результате экономика города не свалилась в депрессию и застой. Спад продолжался всего несколько месяцев, а затем его сменил новый подъем", – сказал мэр.
Он уточнил, что рост производства в обрабатывающих отраслях составил 23,4%, а рост оборотов в торговле – 11,8%. Также к естественному уровню вернулась безработица, составив всего 0,5%, что в 6 раз меньше максимальных показателей 2020 года.
По словам Собянина, городские власти нашли оптимальный баланс между мерами для защиты здоровья москвичей и сохранением возможностей для нормального функционирования экономики. Он подчеркнул, что ограничения в городе вводятся только в случае крайней необходимости и отменяются, как только это становится возможным.
"Московский бизнес может быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации", – заключил градоначальник.
Выступая перед депутатами Мосгордумы, Собянин также отметил, что столичная система здравоохранения доказала способность к противостоянию пандемии коронавируса. По его словам, без медицинской помощи не остался ни один москвич.
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