Собянин поздравил московских школьников – победителей международных олимпиад

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Сергей Собянин поздравил столичных школьников, ставших призерами международных олимпиад в 2021 году.

"По количеству золотых медалей на международных олимпиадах нашим нет равных. Москва впервые обошла таких мировых лидеров в области школьного образования, как Сингапур и Шанхай. Поздравляю ребят и наставников", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин напомнил, что в этом году столичные школьники завоевали 24 медали, 19 из которых – золотые. Также он отметил удачное завершение сезона международных олимпиад учащимися московских школ.

"Золото естественно-научной олимпиады юниоров – у москвичей Вячеслава Бобкова, Григория Зутлера и Ивана Мякутина", – добавил Собянин.

Ранее Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде мегаполисов. Москва шестой год подряд заняла первое место среди сильнейших городов мира.