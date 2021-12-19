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Общество

16:51

Трое московских школьников стали победителями международной олимпиады по информатике

образование общество дети

Фото: rmi.lbi.ro

Московские школьники завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Абсолютным победителем соревнования стал ученик Специализированного учебно-научного центра – школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (СУНЦ МГУ) Федор Ромашов. Юноша набрал максимальное количество баллов.

Золотые медали также завоевали ученик лицея "Вторая школа" Антон Степанов и Александр Некрасов из школы №179.

Отличились на олимпиаде и Иван Мачуговский (школа №179) и Иван Пискарев (школа №2086). Школьники стали серебряными призерами соревнования.

Олимпиада Romanian Master of Informatics проходила в два тура 16 и 17 декабря. По традиции организатором выступил Бухарест.

В соревнованиях участвовали 60 команд из 12 стран. Россию представляли две команды, проходившие подготовку на зимних учебно-тренировочных сборах. В состав сборных вошли победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Подобные успехи столичных школьников стали возможны благодаря специальным проектам, делающим изучение информатики доступным каждому. Так, в Москве действуют проекты "Математическая вертикаль" и "ИT-класс в московской школе". Дополнительно юные москвичи могут заниматься онлайн или посещать кружки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Международной олимпиаде мегаполисов. Москва шестой год подряд заняла первое место среди сильнейших городов мира.

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