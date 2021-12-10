Россияне назвали наиболее важные для прогресса технологии

Фото: depositphotos/Jirsak

Большинство россиян назвали робототехнику наиболее важной для дальнейшего технологического прогресса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на совместное исследование образовательной платформы "Учи.ру" и платежного сервиса Qiwi.

В опросе принимали участие как взрослые, так и дети. 56 и 50% процентов из них соответственно выбрали робототехнику как основу будущего прогресса человечества. Еще порядка 50% взрослых и 38% детей к таким технологиям относят искусственный интеллект. Затем следуют VR-технологии и космонавтика, за них проголосовала почти треть респондентов обоих возрастных групп.

Представители двух поколений убеждены, что за сферой IT-технологий будущее. Примечательно, что родителей, которые хотели бы, чтобы их ребенок получил образование в данной сфере, больше, чем детей, желающих изучать информационные технологии, – 81 против 77%.

Ранее заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала, что среди московских школьников растет интерес к изучению информатики. Так, по итогам прошлого учебного года ЕГЭ по ИКТ сдали 17 тысяч человек. Тем не менее самыми популярными предметами для сдачи экзаменов по-прежнему остаются математика, обществознание и английский язык.

