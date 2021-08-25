В Госдуме оценили инициативу о бесплатных курсах программирования для старшеклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов оценил сообщение о том, что ученики 8–11-х классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах. Об этом сообщает RT.

"Цифровая экономика показывает самые быстрые темпы роста не только в России, но и по всему миру. Конечно, будет много управленческих профессий, где не нужно программирование (финансовый учет, аналитика), но если человек имеет базовые знания, как устроены алгоритмы, как может быть этот алгоритм улучшен, то наша экономика будет развиваться быстрее, чем экономики наших конкурентов", – считает Свинцов.

Он выразил уверенность, что миллионы детей захотят обучиться азам программирования.

По мнению депутата, написание игр, приложений и программ позволит подросткам развивать свои навыки, что в будущем благотворно скажется на экономике России.

О том, что ученики 8–11-х классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах, рассказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова. Она отметила, что данное обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике.

Первый набор курсов откроется уже в 2022 году в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

Ранее в Госдуме поддержали продление программы семейной ипотеки. Решение правительства прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. По его словам, об успешности и востребованности программы говорит сам факт рассмотрения ее продления.