В Госдуме оценили инициативу о бесплатных курсах программирования для старшеклассников

17:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов оценил сообщение о том, что ученики 8–11-х классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах. Об этом сообщает RT.
"Цифровая экономика показывает самые быстрые темпы роста не только в России, но и по всему миру. Конечно, будет много управленческих профессий, где не нужно программирование (финансовый учет, аналитика), но если человек имеет базовые знания, как устроены алгоритмы, как может быть этот алгоритм улучшен, то наша экономика будет развиваться быстрее, чем экономики наших конкурентов", – считает Свинцов.
Он выразил уверенность, что миллионы детей захотят обучиться азам программирования.
По мнению депутата, написание игр, приложений и программ позволит подросткам развивать свои навыки, что в будущем благотворно скажется на экономике России.
О том, что ученики 8–11-х классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах, рассказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова. Она отметила, что данное обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике.
Первый набор курсов откроется уже в 2022 году в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".
Ранее в Госдуме поддержали продление программы семейной ипотеки. Решение правительства прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. По его словам, об успешности и востребованности программы говорит сам факт рассмотрения ее продления.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: