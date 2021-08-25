В Госдуме поддержали продление программы семейной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Решение правительства России продлить действие программы семейной ипотеки до 2024 года прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, сообщает RT.
По его словам, об успешности и востребованности программы говорит сам факт рассмотрения ее продления.
"Она влияет на различные отрасли. Причем это не только строительная индустрия, но и производство строительных материалов и ряд сопутствующих бизнесов. Это говорит о том, что это очень оправданное с экономической точки зрения вложения бюджетных средств", – сказал он.
Депутат полагает, что правительство смогло организовать эффективную систему контроля использования данных средств. Благодаря этому спрос на программу и ее позитивное влияние на экономику делают продление крайне выгодным.
Ранее стало известно, что правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.
Председатель правительства Михаил Мишустин уточнил, что продление данной программы позволит помочь многим семьям получить собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые нужны людям.
Москва стала лидером по выдаче семейной ипотеки в России
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