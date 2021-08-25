Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

"Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 триллиона рублей", – заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он уточнил, что продление данной программы позволит помочь многим семьям получить собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые нужны людям.

Отмечается, что воспользоваться ипотекой семьи теперь смогут и при рождении первенца. Такое решение принял глава государства.

Ранее сообщалось, что главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко считает, что после продления в РФ программы льготной семейной ипотеки спрос на жилье не повысится.

Также не последует увеличения объемов строительства. Он добавил, что, по статистике, семейная льготная ипотека по объему в семь раз меньше льготной ипотеки на новостройки, завершающейся летом следующего года. Спрос на нее увеличится после появления возможности взять кредит родителям одного ребенка, а разрыв сократится до двух раз.