Эксперт сообщил, что продление льготной семейной ипотеки не повысит спрос на жилье

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Главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко считает, что после продления в РФ программы льготной семейной ипотеки спрос на жилье не повысится. Также не последует увеличения объемов строительства, сообщает РИА Новости.

"Не может программа емкостью 100–120 тысяч кредитов в год оказать значимое влияние на ипотечный рынок с годовым объемом, стремящимся к двум миллионам кредитов. Кроме того, не все эти кредиты идут на покупку новостроек, поэтому помощь для строительного рынка и потенциала вывода новых проектов здесь несущественная", – пояснила он.

Гордейко добавил, что, по статистике, семейная льготная ипотека по объему в семь раз меньше льготной ипотеки на новостройки, завершающейся летом следующего года. Спрос на нее увеличится после появления возможности взять кредит родителям одного ребенка, а разрыв сократится до двух раз.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о решении правительства продлить до конца 2023 года льготную семейную ипотеку. Премьер также добавил, что воспользоваться ипотекой семьи теперь смогут и при рождении первенца. Такое решение принял глава государства.