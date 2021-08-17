В России продлили льготную семейную ипотеку до конца 2023 года

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о решении правительства продлить до конца 2023 года льготную семейную ипотеку.

"Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года", – отметил он.

Премьер также добавил, что воспользоваться ипотекой семьи теперь смогут и при рождении первенца. Такое решение принял глава государства.

Ранее правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. При этом ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 миллионов рублей. Как и раньше, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.