Правительство РФ на год продлило льготную ипотеку

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Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Документ опубликован на сайте кабмина.

При этом ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 миллионов рублей. Как и раньше, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.

Также расширяются условия "Семейной ипотеки" – теперь она доступна семьям с единственным ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Льготная ставка по этой программе составляет 6%, использовать кредит можно для покупки жилья или строительства частного дома. В данном случае максимальная сумма кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 миллионов рублей, для других субъектов РФ – 6 миллионов рублей.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2022 года продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7%, а также обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей. При этом он уточнил, что необходимо предусмотреть возможность ее получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился только первый ребенок.

