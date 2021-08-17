Совфед одобрил продление льготной семейной ипотеки до 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин



Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал продление льготной семейной ипотеки до 2023 года, сообщает RT.

"Все-таки инфляция пошла чуть-чуть вверх, и ипотека – это тот единственный способ молодым семьям получить возможность приобрести свое жилье", – подчеркнул Рязанский.

По его словам, создание более льготных условий для приобретения жилья вдвойне выгодно стране, потому что "на эти цели будет работать строительная индустрия".

Во вторник, 17 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о решении правительства продлить до конца 2023 года льготную семейную ипотеку.

Премьер также добавил, что воспользоваться ипотекой семьи теперь смогут и при рождении первенца. Такое решение принял глава государства.

Ранее правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. При этом ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 миллионов рублей. Как и раньше, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.