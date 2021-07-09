Светлана Разворотнева предложила поддержать институт брака жильем по соцнайму

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Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева предложила меры по поддержке института брака в стране.

Общественница выступила на торжественном мероприятии по случаю Дня семьи, любви и верности, во время которого поздравляли семейные пары Москвы, прожившие вместе более 50 лет.

По мнению Разворотневой, от увеличения числа браков и одновременного сокращения числа разводов серьезно зависит демографическая ситуация в стране.

"Прежде всего это материальные трудности, с которыми сталкиваются молодые семьи: отсутствие средств на приобретение или аренду жилья, страх за то, что не сумеют поставить на ноги своих детей. Государству необходимо максимально включиться в решение этих проблем, и тогда сократится количество разводов, значительно улучшится демографическая ситуация", – оценила обстановку правозащитница.

Светлана Разворотнева видит решение проблемы в увеличении объемов строительства и передаче жилья молодым семьям по программе социального найма. Она также предложила выдавать субсидии семьям, которые тратят на съем жилья более 30% бюджета.

Ранее правозащитница предложила разработать собственный стандарт поддержки семей с детьми и молодежи в Москве. По мнению Разворотневой, именно семьи с детьми оказались под ударом в свете пандемии коронавируса.