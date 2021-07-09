Светлана Разворотнева предложила поддержать институт брака жильем по соцнайму

Фото: Екатерина Бибикова
Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева предложила меры по поддержке института брака в стране.
Общественница выступила на торжественном мероприятии по случаю Дня семьи, любви и верности, во время которого поздравляли семейные пары Москвы, прожившие вместе более 50 лет.
По мнению Разворотневой, от увеличения числа браков и одновременного сокращения числа разводов серьезно зависит демографическая ситуация в стране.
"Прежде всего это материальные трудности, с которыми сталкиваются молодые семьи: отсутствие средств на приобретение или аренду жилья, страх за то, что не сумеют поставить на ноги своих детей. Государству необходимо максимально включиться в решение этих проблем, и тогда сократится количество разводов, значительно улучшится демографическая ситуация", – оценила обстановку правозащитница.
Светлана Разворотнева видит решение проблемы в увеличении объемов строительства и передаче жилья молодым семьям по программе социального найма. Она также предложила выдавать субсидии семьям, которые тратят на съем жилья более 30% бюджета.
Ранее правозащитница предложила разработать собственный стандарт поддержки семей с детьми и молодежи в Москве. По мнению Разворотневой, именно семьи с детьми оказались под ударом в свете пандемии коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: